POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für die Bereiche Peine und Hildesheim vom 17.01.2017

Seit Mai 2014 bis Dezember 2016 waren in der Gemeinde Hohenhameln sowie in angrenzenden Ortschaften im Landkreis Peine und Hildesheim eine Vielzahl an Wohnungseinbruchdiebstählen zu verzeichnen. Das Sicherheitsgefühl der dortigen Bevölkerung war und ist empfindlich gestört. Am Samstag, 10.12.2016, wurden durch die Polizei Salzgitter in diesem Zusammenhang drei Beschuldigte festgenommen. Bei den anschließenden Durchsuchungen der Wohnungen, wurde zahlreiches Diebesgut sichergestellt. Die Polizei Salzgitter sucht nun die Eigentümer der Gegenstände und hofft dadurch noch weitere Einbrüche den Beschuldigten zuordnen zu können. Die Fotos der sichergestellten Gegenstände können auf der Internetseite

eingesehen werden.

Eigentümer oder Personen, die Angaben zu Herkunft der aufgeführten Gegenstände machen können oder Zeugen die andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter: 05341-1897-0, zu melden.

