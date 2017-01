POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 17.01.2017

Salzgitter (ots) - Versuchter Einbruch in Bäckerei Salzgitter-Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 14.01.2017 bis 16.01.2017 Zwischen Samstag und Montag versuchten unbekannte Täter die Tür einer Bäckerei an der Ludwig-Erhard-Straße aufzuhebeln. Den Tätern gelang es nicht in die Bäckerei einzudringen. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Einbruch in Wohnung Salzgitter-Lebenstedt, Am Moorgraben, 15.01.2017, 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr Am Montag, zwischen 12.00 Uhr und 15.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür im Mehrfamilienhaus an der Straße Am Moorgraben auf. Sie entwendeten aus der Wohnung im ersten OG Schmuck und Bargeld. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Körperverletzungen Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße, 16.01.2017, 19.20 Uhr Am Montagabend wurde eine 49-jährige Mitarbeiterin des Penny Markts an der Neißestraße von einer 64-jährigen Kundin beleidigt und geschlagen. Die 64-Jährige erhielt Hausverbot und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Salzgitter-Gebhardshagen, Am Dorfrand, 06.00 Uhr Am Montagmorgen kam es in Gebhardshagen in einer Wohnung Am Dorfrand zu einem Streit zwischen einem ehemaligen Paar. Ein 26-jähriger Mann soll seine 24-jährige Ex-Partnerin geschlagen und beleidigt haben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Kellerbrand im Einfamilienhaus Salzgitter-Gebhardshagen, Eisenerzstraße, 16.01.2017, 14.00 Uhr Am Montagmittag kam es aus bisher ungeklärter Ursache in einem Einfamilienhaus an der Eisenerzstraße zu einem Kellerbrand. Die beiden Bewohner, 65 und 72 Jahre alt, erlitten eine Rauchgasintoxikation und wurden mit Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Sachbeschädigung Salzgitter Bad, Braunschweiger Straße, HEM Tankstelle, 13.01.2017 bis 16.01.2017 Zwischen Freitag und Montag beschmierten unbekannte Täter die Außenanlage der Waschanlage an der Braunschweiger Straße mit Farbe. Schaden: rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter Bad: 05341-825-0

Fahren ohne Fahrerlaubnis Salzgitter-Lebenstedt, Schubertstraße, 16.01.2017, 11.40 Uhr Zum wiederholten Male war ein 41-jähriger Autofahrer ohne Führerschein unterwegs, als er als er am Montagvormittag auf der Schubertstraße von der Polizei kontrolliert wurde. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung Salzgitter-Lebenstedt, Konrad-Adenauer-Straße, MC Donald, 07.01.2017 Am 07.01.2017 wurden bei einer Auseinandersetzung bei MC Donald eine 41-jährige Frau und ihr 23-jähriger Sohn verletzt. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass zum Tatzeitpunkt das Restaurant MC Donald voll besetzt gewesen war. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können. Sie werden gebeten sich bei der Polizei Salzgitter: 05341-1897-0, zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell