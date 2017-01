POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 17. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Schöppenstedt: Unfallverursacher flüchtet

Auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Neue Straße in Schöppenstedt kam es am Montag, dem 16.01.2017, in der Zeit zwischen 12.30 Uhr und 12.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich ist der Unfallverursacher beim Ausparken gegen den geparkten Pkw des Geschädigten gestoßen. An diesem Pkw ist ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Der Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. An seinem Pkw ist vermutlich vorne links ein Schaden entstanden. Hinweise: 05331/933-0

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer kam es am Montag, dem 16.01.2017, um 16.35 Uhr bei einsetzender Dämmerung. Der 21 jährigie Radfahrer fuhr ordnungswidrig auf dem Gehweg des Lessingplatzes und wurde dort von einem rechts abbiegenden 25jährigen Pkw-Fahrer übersehen. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Am Pkw ist ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden. Gegen beide wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, gegen den Pkw-Fahrer zusätzlich ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Cremlingen: Pkw-Spiegel abgefahren - Unfallflucht

Am Montag, dem 16.01.2017, in dem Zeitraum von 13.00 Uhr bis 19.55 Uhr kam es in Cremlingen-Hordorf zu einem Verkehrsunfall. Einem auf der Essehofer Straße parkenden Pkw VW Polo wurde der Außenspiegel abgefahren. Die Schadenshöhe beträgt hier etwa 150 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise: 05331/933-0

