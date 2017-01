POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 17. Januar 2017

Peine (ots) - Wohnungseinbruch

Über den Zeitraum des vergangenen Wochenendes hinweg hebelten bisher nicht bekannte Personen in Ilsede, Meerwiese, die Terrassentür eines dort befindlichen Einfamilienhauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden jedoch keine Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Pkw beschädigt

In der Zeit von Samstag bis Montag wurde in Lengede, Lüttje Straße, der Lack eines dort abgestellten Pkw VW von einer nicht bekannten Person zerkratzt. Hierbei entstand ein Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Verkehrsunfallfluchten

Am Montag, in der Zeit von 09:55 Uhr bis 14:00 Uhr, wurde in Peine, Am Maschlandgraben, ein dort am Fahrbahnrand abgestellter Pkw Fiat 500 von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Ebenfalls unerlaubt entfernte sich in Peine, Fritz-Stegen-Alle, ein bisher nicht bekannter Fahrzeugführer am Freitag vergangener Woche, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 13:30 Uhr, nachdem er einen auf dem REWE-Parkplatz abgestellten Pkw VW Golf beschädigt hatte. Hier liegt der Sachschaden bei ca. 300 Euro.

Straßenlaterne beschädigt

Am Montagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, kam es in Peine, Schützenstraße, in Höhe der Kreissparkasse, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Straßenlaterne in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die 21-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Astra war aus Richtung Bahnhof kommend in Richtung Post unterwegs, als sie in der dortigen Rechtskurve aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam, über den Bürgersteig fuhr und mit dem rechten Kotflügel gegen eine Straßenlaterne prallte. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500,- Euro.

Fahrzeugführer bei Unfall leicht verletzt

Am Montag, gegen 16:15 Uhr, wurde in der Gemarkung Vöhrum, auf der K 33, ein 19-Jähriger bei einem Unfall leicht verletzt. Der junge Mann war mit seinem Pkw VW Golf auf der Kreisstraße, von Rosenthal in Richtung Vöhrum fahrend, vermutlich aus Unachtsamkeit, nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte den neben der Fahrbahn verlaufenden Straßengraben durchfahren und war anschließend auf einer befestigten Feldeinfahrt zum Stehen gekommen. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt und kam mit einen Rettungswagen ins Klinikum. Der Pkw wurde stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

