POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 16.01.2017

Salzgitter (ots) - Einbruch in Physiopraxis Salzgitter-Salder, Museumstraße, 14.01.2017 bis 15.01.2017 Zwischen Samstag und Sonntag schlugen unbekannte Täter eine Scheibe der Physiopraxis an der Museumstraße ein. Sie entwendeten aus der Praxis etwas Bargeld. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Einbruch in Spielothek Salzgitter Bad, Burgundenstraße, 16.01.2017, 01.19 Uhr Am frühen Montagmorgen, um 01.19 Uhr, hebelten unbekannte Täter mit brachialer Gewalt die Zugangstür der Spielothek an der Burgundenstraße auf. Sie lösten dabei den Alarm aus. Die Täter flüchteten, ohne die Räumlichkeiten der Spielothek betreten zu haben. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Containerbrand Salzgitter-Lebenstedt, An der Windmühle, 15.01.2017, 05.30 Uhr Am Sonntagmorgen, gegen 05.30 Uhr, wurde von unbekannten Tätern ein Restmüllcontainer an der Straße An der Windmühle in Brand gesetzt. Das Feuer wurde von der Berufsfeuerwehr Salzgitter gelöscht. Schaden: rund 600 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Körperverletzungen Salzgitter-Lebenstedt, Humboldtallee, Parkplatz neben der Eissporthalle, 15.01.2017, 20.20 Uhr Auf dem Parkplatz an der Eissporthalle kam es am Sonntagnachmittag zu einer Körperverletzung. Ein 21-jähriger Mann hatte einem 26-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Salzgitter-Lebenstedt, Hüttenring, 16.01.2017, 00.30 Uhr Am frühen Montagmorgen, gegen 00.30 Uhr, stritten in einem im Hausflur eines Mehrfamilienhauses am Hüttenring zwei Nachbarn. Der 19-Jährige packte dann den 33-Jährigen am Kragen und versetzte ihm drei Kniestöße ins Gesicht. Der Verletzte wurde von der Besatzung des Rettungswagens behandelt. Gegen den 19-Jährigen wird nun ermittelt.

Salzgitter-Lebenstedt, Distelweg, 16.01.2017, 00.05 Uhr Kurz nach Mitternacht kam es in einem Mehrfamilienhaus am Distelweg zum Streit. Ein 28-jähriger Mann soll mit einer Eisenstange im Treppenhaus auf eine 33-jährige Frau losgegangen sein. Nur durch das schnelle schließen der Wohnungstür konnte der Angriff verhindert werden.

