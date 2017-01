POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 14.01.2017

Peine (ots) - Tageswohnungseinbrüche LK Peine, 13.01.2017 14:00- 22:00 Uhr

Im Bereich des Landkreises Peine kam es in den Nachmittags- und Abendstunden des 13.01.2017 zu diversen Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Im Bereich Ilsede kamen die Täter über die Terrasse. Sie beschädigten die Fensterscheibe und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Hier entwendeten sie Goldschmuck mit Wert von etwa 5.000 Euro. Etwas mehr Glück hatten die Bewohner eines Anwesens in Ölsburg. Hier lösten die Täter die Alarmanlage aus. Dies hielt sie von einer weiteren Tatbegehung ab. Ähnlich erging es den Bewohnern eines Reihenendhauses in der Peiner Südstadt. Hier kamen die Täter ebenfalls durch den Garten, durch die zurückkehrenden Hausbewohner wurden sie allerdings bei der Tatausführung gestört, so dass kein Diebesgut erlangt wurde. Auch im Bereich des Glatzer Rings wurde Bargeld gestohlen, nachdem sich Unbekannte über die Terrasse Zutritt zum Wohnhaus verschafft hatten. Weitere Taten ereigneten sich im Bereich Essinghausen, im Graureiherweg im Osten der Stadt, in der Paulstraße sowie in Ilsede. Über das Diebesgut können in diesen Fällen noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu den genannten Taten nimmt die Polizei in Peine entgegen.

Fahrt unter Drogeneinfluss Peine, 31224 Peine Woltorfer Straße

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Poilzeibeamten ein 21-Jähriger Golffahrer auf, der einen Rotlichtverstoß beging. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallfluchten 38159 Vechelde 31224 Peine

Im Bereich des Holunderwegs in Vechelde stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen einen Stromverteilerkasten. Die Tür des Kastens fiel ab, der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Sachschaden zu kümmern.

Bereits am 12.01.2016, stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ausparken gegen einen VW Fox und beschädigte diesen. Dieser war im Bereich der Kantstraße abgestellt.

