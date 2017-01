POL-SZ: Pressebericht Polizei Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots) - Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 14. Januar 2017:

Witterungsbedingt musste die Polizei im Zuständigkeitsbereich des Kommissariates Wolfenbüttel nur einen Verkehrsunfall aufnehmen. Dieser ereignete sich von Schöppenstedt in Richtung Eitzum. Eine 46-jährige Frau rutschte am 13.01.2017 geg. 10.45 Uhr mit ihrem PKW in den Straßengraben. Sie blieb unverletzt, am PKW entstand Sachschaden.

Ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein, befuhr ein 24-jähriger Mann aus Braunschweig am 13.01.2017 geg. 23.00 Uhr mit einem PKW den Neuen Weg in Wolfenbüttel. Er war im Rahmen einer Polizeikontrolle angehalten worden. Gegen die Halterin des PKW, eine 34-jährige Frau aus Wolfenbüttel, wurde auch eine Strafanzeige gefertigt. Sie duldete nach bisherigen Erkenntnissen die Fahrt , im Wissen, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hat.

Wieder einmal spielte Alkohol als Unfallursache eine Rolle. Die Folgen für dieses Verhalten tragen die Fahrer selbst, die Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer, und das ist in einem anderen Fall jeder von uns, ist groß! So fuhr am 13.01.2017 geg. 16.50 Uhr ein später ermittelter 69-jähriger Mann aus Schladen in Hornburg, Marktstraße, gegen einen geparkten PKW. Der Mann fuhr davon, Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und so konnten die eingesetzten Beamten der Station Schladen den Fahrer ermitteln. Dieser war betrunken und so wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. In Fällen von Unfallflucht, und insbesondere im Zusammenhang mit Alkohol, wird die Fahrerlaubnis erwartungsgemäß für längere Zeit entzogen!

Der Sachschaden blieb gering!

Eine 54-jährige Frau aus Langelsheim verursachte am 13.01.2017 geg. 20.30 Uhr, in Wolfenbüttel, Adersheimer Straße, einen Verkehrsunfall. Allein beteiligt geriet sie ortsauswärts fahrend in Höhe Ernst-Moritz-Arndt Straße nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit den Verkehrszeichen der dortigen Verkehrsinsel. Die Frau stand unter Alkoholeinfluss, ein vorläufiger Test ergab einen Wert von 1,81 Promille, auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen. Der Sachschaden an der Verkehrseinrichtung beträgt ca. 2500 Euro, der PKW ist nicht mehr fahrbereit.

Aldo Sigmund Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell