POL-SZ: Pressebericht des PK Salzgitter- Bad, Freitag/ Samstag, 13.01./ 14.01.2017

Salzgitter (ots) - Pressebericht des PK Salzgitter- Bad, Freitag/ Samstag, 13.01./ 14.01.2017

Ort: 38259 Salzgitter, Veronikastraße Zeit: 13.01.2017, 17:25 Uhr

Am Freitagnachmittag kam es zwischen einem 21jährigen Mann und seiner 23jährigen Ex- Freundin zunächst zu verbalen Streitigkeiten. In diesem Zuge schlug die Frau dem Mann mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht und entfernte sich anschließend aus dessen Wohnung. Der Vorfall wurde durch eine Zeugenaussage bestätigt. Durch das Opfer verständigte Rettungskräfte konnten keinerlei Verletzungen beim Mann feststellen. Die Beschuldigte bestätigte gegenüber den Beamten lediglich die lautstarken Unstimmigkeiten, äußerte sich aber weiter nicht zu den Tatgeschehnissen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

---

Ort: 38259 Salzgitter, Hagenstraße Tatzeit: 10.01.2017, 20:00 Uhr, - 13.01.2017, 13:45 Uhr

Bislang unbekannter Täter brach auf unbekannte Art und Weise das Spiegelglas des Außenspiegels an der Beifahrerseite an einem Pkw Ford Focus aus der Verankerung im Gehäuse. Durch die Beschädigung hing das Spiegelglas lediglich noch an der Verkabelung. Täterhinweise konnten nicht ermittelt werden. Der geschätzte Schaden beträgt 100, 00 Euro.

