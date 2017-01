POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 13. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Hornburg: Plane aufgeschlitzt, Werkzeug entwendet

Mittwoch, 11.01.2017, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 12.01.2017, 06:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schlitzten unbekannte Täter die Plane eines in der Straße Vor dem Dammtor in Hornburg geparkten Renault LKW auf und entwendeten von der Ladefläche hier gelagertes Werkzeug. Zum entwendeten Werkzeug und zum entstandenen Schaden können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Transporter aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Mittwoch, 11.01.2017, 22:30 Uhr, bis Donnerstag, 12.01.2017, 10:15 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach Einschlagen einer Seitenscheibe in einen in der Hindenburgstraße in Cremlingen abgestellten roten Mercedes Sprinter. Aus dem Fahrzeug wurden verschiedene Werkzeugkoffer, unter anderem mit einer Handkreissäge und einem Akkuschrauber, entwendet. Der entstan-dene Schaden wird mit zirka 1800,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0

Wolfenbüttel: Motorrollerfahrer mit 1,48 Promille unterwegs

Donnerstag, 12.01.2017, gegen 22:45 Uhr

Am Donnerstagabend wurde ein 42-jähriger Motorrollerfahrer auf der Halberstädter Straße von einer Streife der Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten eine Alkoholbeein-flussung bei dem Fahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,48 Promille. Ein Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Wolfenbüttel: Skoda beschädigt und davon gefahren

Mittwoch, 11.01.2017, 16:00 Uhr, bis Donnerstag, 12.01.2017, 11:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh vermutlich beim Rangieren auf dem Parkplatz eines Discounters an der Schweigerstraße gegen einen geparkten grauen Skoda Fabia. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den an der vorderen rechten Fahrzeugseite des Skoda entstandenen Schaden in Höhe von rund 500,-- Euro zu kümmern. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

