POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 13.01.2017

Salzgitter (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Salzgitter-Sauingen, Mittelweg, 12.01.2017, 10.15 Uhr bis 10.50 Uhr Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzen am Donnerstagvormittag, zwischen 10.15 und 10.50 Uhr, unbekannte Täter und hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhaus in Sauingen am Mittelweg auf. Sie durchsuchten das Haus nach Diebesgut ab und entwendeten Bargeld. Sie konnten unerkannt flüchten. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Autofahrer Salzgitter-Beddingen, Eisenhüttenstraße, 12.01.2017, 22.15 Uhr Am Donnerstagabend übersah ein 68-jähriger Fahrer einer Sattelzugmaschine einen 56-jährigen Autofahrer, als er von der Walzwerkerstraße in Richtung Fümmelse die Kreuzung passieren wollte. Der 56-Jährige fuhr auf der Eisenhüttenstraße und wollte in Richtung Thiede fahren, als der 68-Jährige ihm die Vorfahrt nahm. Beim Zusammenstoß wurde der Autofahrer verletzt und mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Sein Auto musste abgeschleppt werden. Schaden: rund 6000 Euro

Widerstand Salzgitter-Gebhardshagen, Ahrbeekweg, 12.01.2017, 14.00 Uhr Am Donnerstagnachmittag mussten Polizeibeamte Amtshilfe für einen Gerichtsvollzieher in Gebhardshagen am Ahrbeekweg leisten. Ein 57-Jähriger widersetzte sich bei der Durchsetzung eines Haftbefehls. Die Polizeibeamten setzten Pfefferspray ein und mussten Handfesseln anlegen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Sachbeschädigung Salzgitter-Lebenstedt, Distelweg, 12.01.2017, 13.00 Uhr Am Donnerstagmittag wurde ein alkoholisierter und aggressiver 27-jähriger Mann in Gewahrsam genommen, nachdem er eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus am Distelweg eingetreten hatte. Er wurde dann vom Mieter der Wohnung aus der Wohnung gedrängt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

