POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 13. Januar 2017

Am Donnerstag, gegen 11:40 Uhr, wurde in Vechelde, auf dem Wahler Weg, ein 28-jähriger Mann von der Polizei kontrolliert, der dort mit einem Pkw VW Golf unterwegs war. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Unfälle durch Eisglätte

Am Donnerstagmorgen, gegen 05:10 Uhr, kam ein 58-Jähriger mit seinem Pkw Daimler auf der B 494 in der Gem. Hohenhameln, zwischen den Ortschaften Stedum und Hofschwicheldt. vermutlich aufgrund von Eisglätte, nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt und kam vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Einen weiteren Unfall gab es gegen 05:40 Uhr in Hohenhameln, Ortsteil Harber, auf der Straße Im Großen Freien. Hier kam ein 50-Jähriger mit seinem Pkw Opel in einer Rechtskurve aufgrund von Eisglätte nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam im Straßengraben zum Stehen. Glücklicherweise blieb es beim Sachschaden. Der Mann wurde nicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 2.100,- Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, in der Zeit von 17:55 Uhr bis 18:35 Uhr, wurde in Ilsede, Tiefer Weg, auf dem Parkplatz des Gesundheitszentrums Westphal, ein dort abgestellter Pkw Opel Zafira von einem bisher nicht bekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-/oder Ausparken beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 650 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, kam es in Peine, auf der Paulstraße zu einem Verkehrsunfall, der durch einen alkoholisierten Mann verursacht worden war. Der 32-Jährige war vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Neuen Schmiedestraße unterwegs und verlor beim rechts abbiegen in die Paulstraße die Kontrolle über seinen VW Golf. Er kam mit dem PKW nach links von der Fahrbahn ab, streifte mit der Fahrzeugseite einen massiven Straßenbaum, durchbrach einen Holzzaun und fuhr mit dem linken Vorderreifen über die Abdeckung eines Abwasserschachtes. Der Deckel konnte dieses Gewicht nicht halten, so dass der PKW mit dem linken Vorderreifen einsackte und die Vorderachse brach. Der PKW kam anschließend mit der Front am Gebäude zum stehen. Der Verursacher entfernte sich zunächst mit seiner 5-jährigen Tochter, die mit im Pkw gesessen hatte, von der Unfallstelle, kam aber während der Unfallaufnahme durch die Polizei wieder zum Unfallort zurück. Die Beamten stellten bei dem Mann eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein von ihm durchgeführter Alkotest ergab einen AAK-Wert von 1,20 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Glücklicherweise gab es keine Verletzten bei dem Unfall. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor.

