POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 12. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Transporter aufgebrochen, vier Kettensägen gestohlen

Samstag, 07.01.2017, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 10.01.2017, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangte nach Einschlagen der vorderen rechten Dreiecksscheibe in einen am rechten Fahrbahnrand der Martin-Luther-Straße abgestellten Transporter der Marke Renault. Aus dem Transporter wurden vier Kettensägen der Marke Dolmar im Wert von rund 3500,-- Euro gestohlen. Tatzeit: Samstag, 07.01.2017, 12:00 Uhr, bis Dienstag, 10.01.2017, 07:30 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Wechseltrickbetrüger unterwegs

Mittwoch, 11.01.2017, gegen 12:30 Uhr

Ein 73-jähriger Rentner ist am Mittwochmittag Opfer eines Wechseltrickbetrügers geworden. Demnach habe ihn in der Straße Am Alten Tore ein unbekannter Mann gebeten ein 1 Euro Geldstück für ein angebliches Telefonat mit dem ADAC zu wechseln. Nachdem der Rentner sein Portmonee gezückt hatte, habe de Unbekannte einen Stadtplan hierüber gehalten und muss dieses ausgenutzt haben, um zwei Geldscheine unbemerkt aus dem Portmonee zu ziehen. Anschließend habe sich der Unbekannte in unbekannte Richtung entfernt. Der Schaden liegt bei 100,-- Euro. Beschreibung des Täters: männlich, zirka 30-35 Jahre alt, 190 - 195 cm groß, dunkel gekleidet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schladen: Reifen vom Auto zerstochen

Dienstag, 10.01.2017, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 11.01.2017, 05:15 Uhr

Unbekannte Täter zerstachen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Reifen eines zum Parken in der Straße Pastorenwiesenweg in Schladen abgestellten gelben Renault. Der Schaden wird mit rund 200,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

