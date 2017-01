POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 11. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel, OT Halchter: Brennholz entwendet

Samstag, 07.01.2017, bis Dienstag, 10.01.2017

Aus dem Oder, Gemarkung Halchter, entwendeten unbekannte Täter, zwischen Samstag und Dienstag, rund sieben Raummeter, bereits gehacktes, Buchenholz. Der Wert des Brennholzes wird mit rund 700,-- Euro angegeben. Wie der Abtransport des Holzes erfolgte, ist derzeit unklar. Hinweise erbittet die Polizei unter 05331 / 933-0.

Cremlingen: Traktor mit Anhänger im Wert von 260.000,-- Euro entwendet

Montag, 09.01.2017, 15:00 Uhr, bis Dienstag, 10.01.2017, 06:45 Uhr

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagfrüh entwendeten unbekannte Täter im Bereich Cremlingen / Schulenrode einen an der Bundesstraße 1, dortige Baustelle zur Bundes-autobahn 39, abgestellten Traktor mit Anhänger. Bei dem Traktor handelt es sich um ein Fahrzeug der Marke John Deere in grün, Kennzeichen BK-AE 741. Am Traktor befand sich zudem ein roter Kippanhänger. Der Gesamtwert von Traktor und Anhänger wird mit rund 260.000,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer trotz Fahrverbot im Auto unterwegs

Dienstag, 10.01.2017, 22:20 Uhr

Am Dienstagabend kontrollierte eine Streife der Polizei einen 28-jährigen Autofahrer in der Salzdahlumer Straße. Der Autofahrer war zuvor der Streife aufgefallen, da ein Licht an seinem PKW offensichtlich defekt war. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers ergab sich dann, dass der 28-Jährige trotz eines bestehendes Fahrverbotes mit dem Auto unterwegs war. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. Sein Auto musste der 28-Jährige stehen lassen.

