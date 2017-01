POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 10. Januar 2017

Peine (ots) - Einbruch in Verwaltungsbüro

In der Nacht von Montag auf Dienstag drangen ein oder mehrere bisher nicht bekannte Personen in Peine, im Windmühlenwall, über ein Fenster in das Verwaltungsbüro einer dort ansässigen Institution ein. Von hier aus versuchten der oder die Unbekannten noch in eine weiteres Büro im Gebäude zu gelangen, was jedoch misslang. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 800 Euro.

Einbruch in Küche

In Hohenhameln, im Meierkamp, wurden die Terrassentür und zwei Fenster des dortigen Altenheimes, welche in den Küchen-/ und Bürobereich des Gebäudes führen, aufgebrochen. Der oder die Täter durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten und entfernten sich wieder unerkannt. Über die Schadenshöhe und mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Wohnungseinbruch

In der Zeit von Freitag, 23.12.2016 bis heute Morgen, 10:00 Uhr, wurde in Peine, Im Schleusenteich, eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Der oder die Unbekannten durchsuchten anschließend die Wohnung und verließen sie dann wieder unerkannt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1.000,- Euro.

Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Donnerstag vergangener Woche, bis Montag dieser Woche, wurde in Hohenhameln, auf der Jägerstraße, ein dort auf einem Parkstreifen abgestellter Kleintransporter der Marke IVECO aufgebrochen. Aus dem Pkw wurden eine Motorflex der Marke Stihl und eine sog. Einhandflex der Marke Berner entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.200,- Euro.

Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montagabend, gegen 23:20 Uhr, wurde in Groß Ilsede, auf dem Oberger Weg, ein 20-jähriger mit seinem Pkw von der Polizei angetroffen, bei dem der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln das Fahrzeug geführt hat. Ihm wurde ein Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallfluchten

Am Montagmorgen, in der Zeit von 05:45 Uhr bis 10:30 Uhr wurde in Broistedt, Lise-Meitner-Straße, ein dort am Fahrbahnrand abgestellter Pkw Ford B-Max von einem anderen Verkehrsteilnehmer vermutlich im Vorbeifahren beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro.

Eine weitere Unfallflucht gab es über den Zeitraum des vergangenen Wochenendes hinweg in Peine, auf der Senator-Voges-Straße. Hier wurde auf dem Parkplatz vor der AOK, vermutlich beim Ein-/oder Ausparken, ein Pkw VW Golf beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 1.800,- Euro.

In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um die Begleichung der von ihnen angerichteten Sachschäden zu kümmern.

