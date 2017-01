POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 10. Januar 2017 - Drei Personen bei Unfall verletzt

Peine (ots) - Pkw prallt mit entgegenkommenden Pkw zusammen

Heute Vormittag, gegen 09:50 Uhr, kam es in der Peine, auf der B 65, Abzweig zur Hollandsmühle, zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt worden sind. Der 59-jährige Fahrer eines Pkw Audi A4 war zusammen mit seiner ebenfalls 59-jährigen Ehefrau auf der B 65, von der FTZ-Kreuzung kommend, in Richtung Ilseder Straße unterwegs. An der Einmündung zur Straße Hollandsmühle wollte er nach links in diese abbiegen. Hierbei beachtete er nicht den entgegenkommenden Pkw Ford Focus eines 63-Jährigen, der ihm entgegenkam. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem die beiden Insassen des Audi und Beifahrerin im Ford, die 58-jährige Ehefrau des Fahrers, leicht verletzt wurden. Die Verletzten kamen mit Rettungswagen ins Klinikum. Der Sachschaden beträgt ca. 25.000,- Euro.

