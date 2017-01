POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 10.01.2017

Salzgitter (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Salzgitter-Salder, Am Kleinen Hof, 09.01.2017 15.30 bis 19.00 Uhr Am Montag, zwischen 15.30 Uhr und 19.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in Salder, Am Kleinen Hof, auf. Sie durchsuchten im Haus die Räume nach Diebesgut ab und entwendeten Schmuck. Sie konnten unerkannt flüchten. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Einbruch in Pkw Salzgitter-Lebenstedt, Mammutring, 09.01.2017, 15.00 Uhr bis 10.01.2017 Zwischen Montag und Dienstag schlugen unbekannte Täter an einem BMW, der an der Straße Mammutring gestanden hatte, das Dreiecksfenster ein. Aus dem BMW entwendeten sie das Navigationsgerät. Schaden: rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Enkeltrickbetrüger erfolglos Bereich Salzgitter, 09.01.2017, 15.00 Uhr Am Montagnachmittag wurde eine 86-jährige Frau aus Salzgitter von einem Enkeltrickbetrüger angerufen. Er gab vor ihr Enkelsohn zu sein. Er forderte Geld für sein Auto. Falls kein Bargeld vorhanden sei, würde er auch Gold und Schmuck nehmen. Das Gespräch wurde dann beendet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell