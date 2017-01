POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 9. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht, Zeugen gesucht

Samstag, 07.01.2017, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Samstagvormittag, zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr, in Wolfenbüttel, Danziger Straße, ereignet hat. Demnach war ein bislang unbekannter Autofahrer beim rückwärts Ausparken von einem Parkplatz eines Discounters mit seinem Auto gegen einen ordnungsgemäß in der Danziger Straße geparkt abgestellten schwarzen VW Golf gestoßen. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden, der an der hinteren Stoßstange in Höhe von rund 300,-- Euro entstanden war, zu kümmern. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein schwarzer Kleinwagen, eventuell Ford, mit Wolfenbütteler Kennzeichen, gegen den geparkten PKW gestoßen war. Der Fahrer, männlich, ca. 70 - 80 Jahre alt, Hutträger, sei dann mit seinem Auto in Richtung Jahnstraße davon gefahren. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Hinweise: 05331 / 933-0.

