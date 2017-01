POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 09.01.2017

Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten Salzgitter-Lebenstedt, Theodor-Heuss-Straße, 08.01.2017, 09.45 Uhr Am Sonntagvormittag wurden eine 44-jährige Autofahrerin und ihre 15-jährige Tochter bei einem Verkehrsunfall auf der Theodor-Heuss-Straße leicht verletzt. Die 44-Jährige missachtete beim Abbiegen die Vorfahrt eines 65-jährigen Autofahrers und stieß mit ihm zusammen. Schaden: rund 8500 Euro

Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten Salzgitter-Lebenstedt, Nord-Süd-Straße, 08.01.2017, 13.40 Uhr Am Sonntagmittag wollte eine 28-jährige Autofahrerin auf der Nord-Süd-Straße wenden und übersah dabei den hinten herankommenden 36-jährigen Autofahrer. Beide Autos stießen zusammen. Die 44-Jährige und die 40-jährige Beifahrerin des Autofahrers wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Schaden: rund 6000 Euro

Körperverletzung Salzgitter-Hallendorf, Am Klosterhof, 08.01.2017, 21.00 Uhr Am Sonntagabend wurde in Hallendorf eine 25-jährige Frau von ihrem 42-jährigen Lebensgefährten verletzt. Sie soll von ihm mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden sein. Sie musste mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Der 42-Jährige erhielt einen Platzverweis und wurde ins Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Brennender Weihnachtsbaum Salzgitter-Ringelheim, Lindenstraße, 08.01.2017, 21.30 Uhr Am Sonntagabend geriet in Ringelheim in einer Wohnung ein Weihnachtsbaum in Brand. Die Bewohner hatten die Wachskerzen angezündet. Als dann Wachs nach unten tropfte, habe plötzlich der komplette Baum gebrannt. Von der Feuerwehr wurde der brennende Baum durchs Fenster nach draußen entsorgt. Die beiden Bewohner blieben unverletzt.

Diebstahl eines Anhängers Salzgitter-Üfingen, Alvesser Weg, 06.01.2017 bis 08.01.2017 Unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag und Sonntag von einem Grundstück am Alvesser Weg in Üfingen einen Saris PKC 20 Kippanhänger, mit den Kennzeichen: SZ-RU 3000. Schaden: rund 2000 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Diebstahl von Radkappen Salzgitter-Gebhardshagen, Plantagenweg, 07.01.2017 bis 08.01.2017 Zwischen Samstag und Sonntag entwendeten unbekannte Täter von einem Passat, der am Plantagenweg in Gebhardshagen stand alle vier Radkappen. Schaden: rund 120 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter Bad: 05341-825-0

Ruhestörung durch Silvesterknaller Salzgitter-Lebenstedt, Thomasweg, 09.01.2017, 01.30 Uhr Am frühen Montagmorgen, gegen 01.30 Uhr, wurde von einer Anwohnerin der Thomasstraße eine Ruhestörung durch Silvesterknaller und lauter Musik gemeldet. Aus einer Wohnung wurden die Knaller geworfen. Die beiden alkoholisierten Männer, 26 und 30 Jahre alt, wurden in der Wohnung aufgefordert die Musik leiser zu stellen. Beide gaben zu die Knaller aus dem Fenster geworfen zu haben. Gegen beide wurde ein Anzeige wegen Ruhestörung eingeleitet.

