POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 9. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Schöppenstedt: Einbruch in Sonnenstudio

Samstag, 07.01.2017, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 08.01.2017, 12:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter warfen zwischen Samstagabend und Sonntagmittag mit einem Stein eine Scheibe eines Sonnenstudios ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld und ein Laptop entwendet. Der Schaden wird auf rund 2000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Hornburg: Schuppen niedergebrannt

Sonntag, 08.01.2017, gegen 02:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am frühen Sonntagmorgen ein kleinerer Holzschuppen in Hornburg, Wasserstraße, nieder. Das Feuer war vom 51-jährigen Bewohner des angrenzenden Wohnhauses entdeckt worden. Eigenständige Löschversuche misslangen jedoch, so dass der 51-Jährige die Feuerwehr informierte, die den Brand löschte. Im Schuppen waren offensichtlich lediglich Müllbehälter abgestellt gewesen. Durch den Brand wurde eine angrenzende Scheunenfassade ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Im Einsatz waren die Wehren aus Hornburg, Schladen und Isingerode mit 35 Feuerwehrkameraden. Die Spezialisten der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen.

