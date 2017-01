POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 08.01.2017

Peine (ots) - Unfälle durch Blitzeis

Stadt und Landkreis Peine, Sa. 07.01.2017, 17:50 - 19.00 h,

Am 07.01.2017, von 17.50 h bis 19.00 h, mussten die Beamten des PK Peine insgesamt 6 mal wegen Verkehrsunfällen ausrücken. Glücklicherweise kam es überwiegend nur zu Blechschäden. Lediglich eine 18jährige Frau aus Edemissen musste zur Behandlung ihrer Verletzungen in das Klinikum Peine eingeliefert werden. Die Frau war mit ihrem PKW auf eisglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten und in den Straßengraben gerutscht. Hier blieb der PKW auf der Seite liegen. Die Frau konnte sich jedoch selbstständig aus dem PKW befreien. Insgesamt entstand bei den Unfällen ein Sachschaden von ca. 17000 Euro. Die Streudienste waren mit allen verfügbaren Fahrzeugen im Einsatz. Durch umsichtiges Verhalten der Verkehrsteilnehmer kam es trotz der extremen Witterungsbedingungen nicht zu weiteren Unfällen.

Sachbeschädigung an PKW

31226 Peine, Kommerzienrat-Meyer-Allee, So., 08.01.2017, 03:20 h,

In der Kommerzienrat-Meyer-Allee hat ein Zeuge zwei vermutlich jugendliche Personen dabei beobachtet, wie diese an insgesamt 4 PKW die Aussenspiegel abgetreten haben. Trotz einer sofortigen intensiven Absuche konnten die Personen nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171-9990 entgegen.

Sachbeschädigung durch Feuer

38159 Vechelde, Modersohn-Becker-Ring, So. 08.01.2017, 04.:01 h, 38268 Woltwiesche, Gartenstr., So. 08.01.2017, 04:16 h,

Am 08.01.2017 gegen 04.00 h mussten Beamte nach Vechelde und Woltwiesche fahren. Dort brannten mehrere Müllcontainer, die durch das Feuer teilweise völlig zerstört wurden. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung. Die Feuerwehr war vor Ort und hat die Brände gelöscht. Verdächtige Personen konnten in beiden Ortschaften nicht festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171-9990 entgegen.

