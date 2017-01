POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 8. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Samstag: 07.01.2017, gegen 18.45 Uhr

Am Samstag, gegen 18.45 Uhr, ereignete sich auf der K 90, der Kreisstraße die unter anderem von Wolfenbüttel nach Wolfenbüttel-Adersheim führt, ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Mit seinem Pkw in Richtung Wolfenbüttel-Adersheim fahrend ,scherte der 36jährige Wolfenbütteler zum Überholen des vor ihm fahrenden Autos auf die Gegenfahrbahn aus. Aufgrund des vereisten Zustands der Fahrbahn begann sich der Pkw des 36jährigen bereits beim Ausscheren zu drehen. Eine 26jährige Braunschweigerin, die mit ihrem Auto auf der Gegenfahrbahn in Richtung Wolfenbüttel fuhr, konnte dem sich drehenden Pkw nicht mehr ausweichen und stieß frontal dagegen. Der Unfallverursacher musste von der Feuerwehr aus seinem Wagen befreit werden und wurde schwer verletzt in das Klinikum Wolfenbüttel eingeliefert. Die Braunschweigerin erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt ebenfalls in das Klinikum Wolfenbüttel gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Wolfenbüttel: Einbrecher auf frischer Tat erwischt

Samstag: 07.01.2017, gegen 21.45 Uhr

Am Samstag, gegen 21.45 Uhr, hörte ein aufmerksamer Zeuge in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Großer Zimmerhof verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen im Treppenflur des Hauses auf einen stark alkoholisierten 40jährigen, der einen falschen Ausweis vorzeigte und aus dessen Jackentasche ein Hammer herausragte . In der 2. Etage des Mehrfamilienhauses stießen die Polizisten auf eine Wohnung, deren Mieter zur Zeit nicht anwesend und deren Eingangstür völlig zerstört war. Da bei dem 40jährigen, dessen wahre Identität schnell geklärt werden konnte , auch noch Diebesgut aufgefunden wurde, das eindeutig dem abwesenden Mieter zugeordnet werden konnte, wurde der wohnungslose Mann festgenommen und wird im Laufe des Sonntags dem Haftrichter vorgeführt.

