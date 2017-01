POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad 07.01.20176 - 08.01.2017, 09:00 Uhr

Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Rheinstraße Richtung Breite Straße Zeit: 07.01.2017, 19.05 Uhr Hergang: Ein 28-Jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes geriet auf eisglatter Fahrbahn beim Abbremsen ins Rutschen und stieß mit einem entgegen kommenden Pkw VW Passat zusammen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500,- Euro.

Einbruchdiebstahl Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Richard-Strauß-Straße 16 Zeit: 06.01.2017 - 07.01.2017, 15:45 Uhr Hergang: Bislang unbekannter Täter drang durch Aufhebeln eines Fensters in den Büroraum und brach einen dort an der Wand befestigten Safe auf. Diverses Diebesgut erlangt. Hinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Bad: 05341-8250.

Verkehrsunfall Ort: 38259 Salzgitter-Gitter, Hohenroder Weg Zeit: 07.01.2017, 23:15 Uhr Hergang: Eine 21-Jährige Fahrerin eines Pkw Skoda kam infolge Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und rutschte in den Straßengraben. Es entstand leichter Sachschaden.

Bedrohung Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Braunschweiger Straße, Aral-Tankstelle Zeit: 08.01.2017, 06:08 Uhr Nach verbalen Streitigkeiten in einer Lokalität in Salzgitter Bad, kam es zwischen einem 23-Jährigen und einer anderen männlichen Person zu einer erneuten Auseinandersetzung an der Tankstelle, in deren Verlauf der 23-Jährige mit dem Tode bedroht worden sein soll.

