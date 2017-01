POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 07.01.2017

Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall mit 2 verletzten Personen Salzgitter, 06.01.2017, 19.27 Uhr

Die 19 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Fiat wollte von der Albert-Schweitzer-Str. kommenden nach links in die Neißestraße abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Pkw Audi der 52 Jahre alten Fahrzeugführerin. Es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem die Fiat-Fahrerin sowie eine Beifahrerin im Fiat leicht verletzt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 9.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Abbrennen von Feuerwerk Salzgitter, 06.01.2017, 18.40 Uhr

Im Bereich Ludwig-Erhard-Straße / Jägerweg wurden 3 Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahre kontrolliert, die zuvor Silvesterfeuerwerk abbrannten und dadurch unnötigen Lärm verursachten. Gegen die Jugendlichen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Paketzusteller wird geschlagen Salzgitter, 06.01.2017, 08.30 Uhr

Ein Paketzusteller wollte ein Paket bei einem Nachbarn abgegeben, nachdem er eigentliche Empfänger nicht erreicht wurde. Der Nachbar war über die frühe Störung offenbar derart ungehalten, dass er den Zusteller verprügelte. Der Paketzusteller wurde dadurch leicht verletzt. Gegen den Schläger wurde eine Strafanzeige gefertigt.

