POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 7. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Diebstahl unter Alkoholeinfluss

Donnerstag, 05.01.2017, gegen 22.00 Uhr

Mitarbeiter eines Einkaufmarktes in der Straße am Wasserwerk in Wolfenbüttel bemerkten gegen 20.00 Uhr einen, wie sich später herausstellte, 34jährigen Wolfenbütteler, der beim Betreten des Marktes lediglich eine dünne Jacke und einen Rucksack auf dem Rücken trug. Gegen 22.00 Uhr wollte der 34jährige den Markt wieder verlassen, löste dabei jedoch Alarm aus. Bemerkenswerter Weise war er zu diesem Zeitpunkt mit einer Winterjacke bekleidet und hatte neben dem Rucksack auch noch eine Sporttasche dabei. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei dem Wolfenbütteler nicht nur 1,9 Promille in der Atemluft fest, sondern auch Diebesgut im Wert von 512,95 EUR sicher. Da er nicht nur eine eingesetzte Polizeibeamtin beleidigte, sondern auch einen Platzverweis nicht befolgte und wütend gegen diverse Mülleimer trat, wurde der 34jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen.

Wolfenbüttel: Geschwindigkeitsüberwachung an der B 79

Samstag, 07.01.217, 03.00 Uhr bis 07.00 Uhr

Bei einer Geschwindigkeitsüberwachung an der B79 im Bereich Neuer Weg waren von 94 Fahrzeugen 10 Fahrzeugführer mit ihrem Pkw zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenreiter war ein auswärtiger Fahrzeugführer, der anstelle der erlaubten 50 km/h 90 km/h fuhr und neben einem Bußgeld mit einem Fahrverbot rechnen muss.

