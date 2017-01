POL-SZ: Pressemeldung des PK Salzgitter-Bad vom 06.01.2017 - 07.01.2017, 09:00h

Salzgitter (ots) - Diebstahl

Am Freitag, 06.01.2017, zwischen 16.20 - 16.30 Uhr, wird im Getränkemarkt der Fa. Edeka einer 74-jährigen Frau aus Haverlah die Geldbörse entwendet. Kurze Zeit später wird die Geldbörse wieder aufgefunden. Das Bargeld, ca., 420 Euro, fehlt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Körperverletung

In einer Gaststätte in Salzgitter-Bad, ereignete sich am frühen Samstagmorgen eine Körperverletzung. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten, schlug ein 23-jähriger aus Salzgitter-Bad mit der Faust in das Gesicht eines 19-jährigen aus Salzgitter-Bad. Das Opfer wird durch den Schlag leicht verletzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell