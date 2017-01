POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 06.01.2017

Salzgitter (ots) - Einbruch in Einfamilienhaus Baddeckenstedt, Oelber a. w. W., Lärchenweg, 05.01.2017, 14.00 bis 20.00 Uhr Am Donnerstag, zwischen 14.00 Uhr und 20.00 Uhr, hebelten unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus in Oelber, Lärchenweg, die Terrassentür auf. Im Haus durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut ab. Sie entwendeten aus dem Haus Schmuck. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Sachbeschädigung an Pkws Salzgitter-Lebenstedt, Brahmstraße, 04.01.2017 bis 05.01.2017 Zwischen Mittwoch und Donnerstag zerkratzten unbekannte Täter den Lack an einem Golf, der auf einem Parkplatz der Brahmstraße in Lebenstedt gestanden hatte. Sie hinterließen einen Schaden von rund 5000 Euro

Salzgitter-Lebenstedt, Fischzug, 05.01.2017, 12.50 Uhr bis 15.00 Uhr Von unbekannten Tätern wurde am Donnerstag, zwischen 12.50 Uhr und 15.00 Uhr, der Lack an der Fahrerseite eines Daimlers zerkratzt. Der Daimler stand auf einem Privatparkplatz an der Straße Fischzug. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

Fahren ohne Fahrerlaubnis Salzgitter Bad, Gutenbergstraße, 06.01.2017, 02.45 Uhr Am frühen Freitagmorgen wollten Polizeibeamte auf der Windmühlenstraße ein Autofahrer kontrollieren. Trotz eingeschalteten Blaulichts und Haltezeichen, setzte der Fahrer seine Fahrt fort und bog bei Rotlicht in die Nord-Süd-Straße ein. Er beschleunigte sein Auto und wollte sich offensichtlich der Kontrolle entziehen. Schließlich stoppte er auf einem Firmengelände an der Ottostraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 21-jährige Fahrer keinen Führerschein hatte. Gegen ihn wir nun ermittelt.

