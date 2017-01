POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 06. Januar 2017

Peine (ots) - Spiegel entwendet

In der Zeit von Di., 03.01.2017, 20:00 Uhr, bis Mi., 04.01.2017, 07:45 Uhr, wurden in Vallstedt, Am Norddoor, die beiden Spiegelgläser der Außenspiegel eines dort abgestellten Pkw entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 540 Euro.

Briefkästen an der Post beschädigt

Über den Zeitraum des vergangenen Wochenendes hinweg wurden in Telgte, An der Ziegelei und in Ilsede, Gerhard-Lukas-Straße, jeweils die Briefkästen der dortigen Post durch Zünden von Pyrotechnik beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.400,- Euro.

Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstagmorgen, gegen 09:00 Uhr, kam es auf dem Schwarzen Weg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 31-jährige Frau verletzt worden ist. Ein 56-Jähriger wollte, in Richtung Stederdorf fahrend, mit seinem Opel Corsa nach links auf ein dortiges Grundstück abbiegen und beachtete dabei nicht den entgegenkommenden Pkw Ford Mondeo der 31-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Frau leicht verletzt und zur Behandlung mit einem Rettungswagen ins Klinikum eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 15:30 Uhr, wurde in Peine, Echternplatz, auf der dortigen Parkfläche, ein Pkw VW Multivan von einem anderen Verkehrsteilnehmer vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Begleichung des von ihm angerichteten Sachschadens in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

