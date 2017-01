POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 05. Januar 2017 - Junge Frau bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Peine (ots) - Pkw prallte gegen Baum und überschlug sich

Heute Vormittag, gegen 10:25 Uhr, kam es in der Gemarkung Dungelbeck, auf der B 65, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 18-jährige Frau aus Braunschweig lebensgefährlich verletzt worden ist. Die junge Frau war mit ihrem Pkw Fiat aus Dungelbeck kommend in Richtung Sierße unterwegs, als sie kurz hinter dem Ortsausgang Dungelbeck mit dem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen einen Baum prallte und sich anschließend überschlug. Die 18-Jährige wurde in dem Pkw eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden. Anschließend wurde sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in dem ebenfalls eingesetzten Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die B 65 musste für die Rettungs-/ und Bergungsarbeiten bis 12:00 Uhr gesperrt werden. Die Unfallursache ist noch ungeklärt. Die Frau war allein beteiligt und konnte noch nicht zum Unfallhergang befragt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 2.000,- Euro. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/ 999-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell