POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 5. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an PKW

Dienstag, 03.01.2017, 12:00 Uhr, bis Mittwoch, 04.01.2017, 15:50 Uhr

Unbekannte Täter schlugen zwischen Dienstag und Mittwoch die Frontscheibe eines zum Parken am Fahrbahnrand der Hoffmann-von-Fallersleben-Straße abgestellten PKW, Opel Astra, blau, ein. Der Sachschaden wird auf rund 500,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Cremlingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Mittwoch, 04.01.2017, zwischen 14:00 Uhr und 20:20 Uhr

Am Mittwochnachmittag drangen unbekannte Täter nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Cremlingen, Am Sandbach, ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine näheren Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

