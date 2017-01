POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 05.01.2017

Salzgitter (ots) - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten Salzgitter-Watenstedt, Linke-Hofmann-Busch-Straße, 04.01.2017, 14.00 Uhr Am Mittwochmittag wollte ein 20-jähriger Autofahrer von der Zufahrt der Firma Alstom nach links auf die Linke-Hofmann-Busch-Straße abbiegen und übersah dabei einen ebenfalls 20-jährigen Autofahrer. Beim Zusammenstoß wurden die beiden Mitfahrer, 18 und 20 Jahre alt, im Auto des Verursachers verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Schaden: rund 6500 Euro

Glättebedingte Verkehrsunfälle Verkehrsunfall mit einer verletzten Autofahrerin Salzgitter-Watenstedt, Eisenhüttenstaße, in Höhe L 614, 04.01.2016, 20.20 Uhr Eine 27-jährige Autofahrerin kam auf der winterglatten Eisenhüttenstraße am Mittwochabend ins Rutschen und verlor die Kontrolle über ihr Auto. Sie stieß auf der Verkehrsinsel mit der Fahrerseite gegen eine Ampel und mit der Beifahrerseite gegen ein Verkehrsschild. Sie kam dann mit ihrem Auto auf der Eisenhüttenstraße zum Stehen. Die Autofahrer hatte Schmerzen im Nackenbereich und wollte anschließend einen Arzt aufsuchen. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Schaden: rund 6500 Euro

Salzgitter-Watenstedt, Eisenhüttenstraße, 04.01.2016, 20.15 Uhr Ein 21-jähriger Autofahrer kam ebenfalls auf der glatten Eisenhüttenstraße kurz zuvor ins Rutschen. Er stieß mit seinem Auto gegen eine Ampel und gegen ein Verkehrsschild. Durch den Aufprall löste sich die Lichtsignalanlage vom Mast und hing herunter. Die Ampel wurde von der Berufsfeuerwehr Salzgitter gesichert. Das Auto des 21-Jährigen wurde abgeschleppt. Er blieb beim Unfall unverletzt. Schaden: rund 7000 Euro

Sachbeschädigung Salzgitter-Lebenstedt, Schäferkamp, 03.01.2016 bis 04.01.2016 In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerkratzten unbekannte Täter den Lack eines schwarzen Mercedes Cabrio. Der Mercedes stand an der Straße Schäferkamp. Schaden: rund 700 Euro. Hinweise an die Polizei Salzgitter: 05341-1897-0

