POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 05. Januar 2017

Peine (ots) - Einbruch in Wohnung

Am Mittwochabend, in der Zeit von 22:15 Uhr bis 23:30 Uhr, wurde in Peine, Dorotheenstraße, die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufgebrochen. Nachdem der oder die Unbekannten die Wohnung durchsucht hatten, verließen sie sie wieder, ohne, nach bisherigen Erkenntnissen, etwas entwendet zu haben. Die Schadenshöhe beträgt ca. 200 Euro.

Briefkästen durch Böller beschädigt

In der Silvesternacht wurde in Peine, Schwicheldter Straße und in Lengede, in der Lebenstedter Straße jeweils ein Briefkasten durch einen Silvesterknallkörper erheblich beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 100 Euro.

Pkws beschädigt

In Peine, in der Kantstraße, wurde am Dienstag, in der Zeit von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr, ein dort abgestellter Pkw VW Tiguan durch eine unbekannte Person auf der Fahrerseite zerkratzt. Dabei ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstanden.

In Stederdorf, in der Konsumstraße, wurde ein Pkw VW Polo durch den Wurf mit einem Blumenkübel von einem Unbekannten beschädigt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Fußgänger bei Zusammenstoß verletzt

Am Mittwoch, gegen 07:05 Uhr, wurde in Lengede, auf dem Bodenstedter Weg, Einmündung zum Taubentalsweg, eine 69-Jährige bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Ein ebenfalls 69-Jähriger hatte beim Wenden in der Einmündung mit seinem Pkw Skoda die Fußgängerin übersehen, die dort die Straße überquerte. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und zur stationären Behandlung ins Klinikum eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.

13-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

In Stederdorf, auf der Wilhelm-Rausch-Straße, wurde am Mittwoch, gegen 16:15 Uhr, ein 13-jähriger Junge bei dem Zusammenstoß mit einem Pkw VW Golf leicht verletzt. Der 13-Jährige war mit seinem Fahrrad auf dem Geh-/Radweg der Wilhelm-Rausch-Straße in Richtung Daimlerstraße unterwegs, als er in Höhe der Sprenglerstraße unvermittelt auf die Fahrbahn fuhr, ohne auf den herannahenden Pkw Golf, der von einem 22-jährigen Mann aus Peine geführt wurde, zu achten. Obwohl dieser noch versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam es zu einem Zusammenprall zwischen dem Fahrradfahrer und dem Pkw. Hierbei wurde der 13-jährige leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Klinikum. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 1.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell