POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 04.01.17

Salzgitter (ots) - Exhibitionistische Handlungen Salzgitter-Bad, Breite Straße, 02.01.17, 06:50 Uhr

Am Dienstag erschien eine 61-jährige Dame bei der Polizei und teilte mit, dass sie Opfer einer Belästigung geworden sei. Sie habe am Montagmorgen, gegen 06:50 Uhr, an der Bushaltestelle Kattowitzer Platz auf den Linienbus gewartet. Dort hätte sich plötzlich ein Mann genähert, der sich sehr anzüglich geäußert habe. Im weiteren Verlauf habe der Mann seine Hose heruntergezogen und an seinem Penis manipuliert. Der Mann soll etwa 50 Jahre alt, ca. 160cm groß und von kräftiger Körperstatur gewesen sein. Er trug zum Tatzeitpunkt eine blaue Jeans, dunkelblaue Winterjacke mit Kapuze, schwarze Lederstiefel und eine Brille mit kleinem Rahmen.

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 05341/825-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht Salzgitter-Lebenstedt, Wilhelm-Leuschner-Straße, 01.01.17, 12:15 Uhr bis 02.01.17, 10:00 Uhr

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Neujahrmorgen bis Montagmorgen einen im Bereich der Wilhelm-Leuschner-Straße geparkten Ford. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden beträgt etwa 400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Verkehrsunfallflucht Salzgitter-Lebenstedt, Riesentrapp, 02.01.17, 18:15 Uhr bis 03.01.17, 11:50 Uhr

Unbekannte beschädigten in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmittag einen Audi in der Straße Riesentrapp. Der Wagen war am Fahrbahnrand geparkt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt etwa 3000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

