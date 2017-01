POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 4. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: alkoholisierter Fußgänger verursacht Unfall

Dienstag, 03.01.2016, gegen 22:15 Uhr

Ein 48-jähriger, offenbar stark alkoholisierter, Fußgänger verursachte am Dienstagabend einen Verkehrsunfall. Nach ersten Ermittlungen beabsichtigte der Fußgänger die Ludwig-Richter-Straße in Höhe des Durchganges zur Josef-Müller-Straße zu überqueren. Hierbei trat er vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten auf die Fahrbahn. Um einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger zu vermeiden, musste ein 20-jähriger Autofahrer ausweichen. Hierbei geriet er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun. Durch den Unfall wurde der PKW so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden beträgt rund 2500,-- Euro. Ein Alkoholtest beim Fußgänger ergab einen Wert von 2,48 Promille. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell