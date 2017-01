POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 04. Januar 2017

Peine (ots) - Briefkasten durch Böller zerstört

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Edemissen, im Waterkamp, ein Briefkasten durch einen Feuerwerkskörper beschädigt. Durch die Wucht der Explosion wurde die Klappe des Briefkastens abgesprengt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 50 Euro.

Unbekannte beschädigen bestelltes Feld

Am Freitagnachmittag vergangener Woche, gegen 15:00 Uhr, befuhren mehrere bisher nicht bekannte Personen in der Gemarkung Stederdorf, Verlängerung Moorbeerenweg, hinter der dortigen Kiesgrube, abwechselnd mit einem Quad über ein bestelltes Feld und verursachten so einen Sachschaden von ca. 200 Euro. Zeugen, die Hinweise auf diese Personengruppe geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/ 999-0 in Verbindung zu setzen.

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am Dienstag, in den frühen Abendstunden, gegen 19:30 Uhr, kam es in der Gemarkung Adenstedt, auf der K 44, an dem Abzweig zur K 29 (Lauenthaler Mühle) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Ein 47-jähriger Mann aus Ilsede wollte mit seinem Pkw Skoda von der K 44 nach links auf die K 29 abbiegen und übersah dabei den entgegenkommen Pkw VW Golf, der von einem 71-jährigen Mann aus Ilsede geführt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurden die jeweiligen weiblichen Beifahrer (43 und 68 Jahre) in den Pkws leicht verletzt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 6.000,- Euro.

Sturm im Peiner Land

Der über den Landkreis Peine hinwegziehende Sturm bescherte der Polizei bis zum frühen Morgen bisher drei Einsätze. In Peine, auf der Theodor-Heuss-Straße, kippte ein Bauzaun um und blieb auf der Straße liegen. In Mehrum, auf dem Friedhofsweg wurde die Polizei von Anwohnern informiert, weil dort eine Überlandleitung starke Funken schlug. Zwischen Hämelerwald und Vöhrum, auf dem Feldweg in Richtung Waldsee, stürzte ein Baum um und blockierte die Fahrbahn. Verletzte durch den starken Wind sind der Polizei nicht bekannt geworden.

