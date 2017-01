POL-SZ: Öffentlichkeitsfahdnung nach gefährlicher Körperverletzung Salzgitter-Thiede, Am Dorfkrug, 01.01.2017, 00:15 Uhr

Salzgitter (ots) - Zur Gefährlichen Körperverletzung am Neujahrsmorgen, im Bereich des Feuerwehrgerätehauses in Salzgitter-Thiede, haben die durchgeführten Vernehmungen mehrere Hinweise auf die derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen ergeben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei, anhand eines Phantombildes, nach einem Tatverdächtigen, der an der gefährlichen Körperverletzung beteiligt gewesen sei. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- 35 bis 40 Jahre alt - 165cm bis 170cm groß - schlanke, durchtrainierte Statur - gepflegte Erscheinung - rundlich, deutliches markant männliches Kinn - angegraute, gestylte, kurze, etwas wuschelige Haare - trug schwarzen Anzug, weißes Hemd und schwarze Anzugschuhe

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05341/1897-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell