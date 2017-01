POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 03.01.2017

Salzgitter (ots) - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von Getränkekisten Salzgitter-Gebhardshagen, Am Schlehenbusch, 30.12.2016, 21:20 Uhr

In den Abendstunden des 30.12.16 wurden Polizeibeamte in einem Häuserdurchgang, in der Straße Am Schlehenbusch, auf eine 4-köpfige Personengruppe aufmerksam. Als sich die Polizeibeamten näherten, seien die Personen plötzlich zu Fuß geflüchtet. In dem Häuserdurchgang hätten die Beamten dann 7 gefüllte Getränkekisten festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass diese aus einem nahegelegenen Supermarkt gestohlen wurden. Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe machen können, werden gebeten sich unter Telefon 05341/825-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Polizei sucht Unfallverursacher Salzgitter-Lebenstedt, Neißestraße, 31.12.2016, 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Am 31.12.2016 kam es in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr in der Neißestraße, in Höhe eines Vereinssportheimes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein abgestellter Wagen erheblich beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 5000 Euro. Als verursachendes Fahrzeug könnte eine schwarzer VW Golf III in Frage kommen. Dieses Fahrzeug wurde an der Beifahrerseite vermutlich erheblich beschädigt. Am Unfallort wurden Fahrzeugteile, u.a. des rechten Außenspiegels, aufgefunden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall machen oder Hinweise auf einen schwarzen VW Golf III, mit entsprechenden Schäden, geben können sich unter Telefon 05341/1897-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

