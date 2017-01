POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 3. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in Seniorenheim

Sonntag, 01.01.2017, 21:00 Uhr, bis Montag, 02.01.2017, 07:30 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangten bislang unbekannte Täter nach Aufhebeln mehrerer Fenster in die Verwaltungsräume eines Seniorenheimes in der Straße Grüner Platz. Verschiedene Schränke innerhalb der Räumlichkeiten wurden geöffnet und augenscheinlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Feststellungen wurde jedoch offensichtlich nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird dennoch auf rund 1000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Gartenlaubenaufbruch

Mittwoch, 28.12.2016, bis Montag, 02.01.2017

Zwischen Mittwoch, 28.12.2016, und Montag, 02.01.2017, hebelten unbekannte Täter die Eingangstür einer Gartenlaube im Kleingartenverein Katzenmeer in Wolfenbüttel auf und gelangten so in das Innere der Laube. Aus der Laube wurde verschiedenes Werkzeug, eine Kreissäge, ein Benzinkanister sowie ein Stromerzeuger, eine Stereoanlage und drei Flaschen Wein entwendet. Der entstandene Schaden wird mit zirka 350,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Müllcontainer in Brand geraten

Montag, 02.01.2017, gegen 21:00 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Inhalt eines Müllcontainers mit Presse, welcher auf der Rückseite eines Einkaufmarktes in der Straße Am Wasserwerk abgestellt ist, in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschaden und zur möglichen Brandursache können zur Zeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Montag, 02.01.2017, zwischen 07:05 Uhr und 07:20 Uhr

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Montagmorgen zwischen 07:05 Uhr und 07:20 Uhr gegen einen Poller auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes an der Halberstädter Straße. Der gelb / grüne Poller wurde gänzlich aus der Verankerung gerissen und offensichtlich durch das verursachende Fahrzeug noch teilweise über den Parkplatz mitgeschleift. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell