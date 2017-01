POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 03. Januar 2017

Peine (ots) - Einbruch in Betriebsgebäude

In der Zeit von Freitag vergangener Woche bis Montagmorgen drangen ein oder mehrere bisher nicht bekannte Personen in Peine, Heinrich-Hertz-Straße, in ein dort stehenden Betriebsgebäude ein und entwendeten einen kleinen Safe samt Inhalt. Die bisher bekannte Schadenshöhe liegt bei ca. 100 Euro.

Kiosk aufgebrochen

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Peine, an der Gunzelinstraße, dass untere Glasfeld der Eingangstür eines dort ansässigen Kiosk eingeworfen. Anschließend drangen der oder die Unbekannten darüber in den Verkaufsraum ein und entwendeten ca. 30 Zigarettenpackungen. Die Schadenshöhe beträgt ca. 480 Euro.

Sachbeschädigungen durch Böllerwürfe

In der Silvesternacht wurden in Vöhrum, in der Herderstraße und in der Posener Straße, jeweils die Briefkästen an zwei dortigen Wohnhäusern durch Feuerwerkskörper massiv beschädigt. Aufgrund der extrem starken Beschädigungen wurden möglicherweise keine "normalen" Feuerwerkskörper verwendet, sondern Böller mit deutlich stärker Sprengkraft. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von zusammen ca. 750 Euro. Zeugen hatten in der fraglichen Zeit, gegen 01:30 Uhr drei Jugendliche gesehen, die möglicherweise hierfür in Frage kommen könnten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vöhrum, Telefon 05171/ 23220 in Verbindung zu setzen.

Ebenfalls durch Böllerwürfe wurden in Wahle, in der Elisabeth-Selbert-Straße, ein Fensterrahmen sowie ein Trampolin beschädigt. Hier liegt die Tatzeit zwischen Samstag, 19:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr. Hier beträgt der Sachschaden ca. 350 Euro. Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation in Vechelde, Telefon 05302 /2225.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell