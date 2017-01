POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 02.01.2017

Salzgitter (ots) - Polizei sucht Zeugen nach Kopfstoß gegen Kind Salzgitter-Thiede, Danziger Str., 01.01.17, 16:00 Uhr

Am Neujahrsnachmittag hielt sich ein 13 Jähriger auf dem Gehweg der Danziger Straße auf und brannte Reste seines Silvesterfeuerwerks ab. Nach Angaben des Jungen hätte ein dunkles Auto zu diesem Zeitpunkt die Danziger Straße befahren. Der Fahrer hätte seinen Wagen gewendet und in seiner Höhe gehalten. Anschließend sei der Mann ausgestiegen, hätte ihn an seiner Jacke gezogen und ihm unvermittelt einen Kopfstoß verpasst. Der Mann sei dann mit der Aussage, dass das Zünden von Feuerwerk verboten sei in seinen Wagen gestiegen und hätte sich entfernt. Der Junge erlitt durch den Kopfstoß Nasenbluten. Den Fahrer des dunklen Kombis beschrieb der Junge wie folgt: Ca. 30 Jahre alt, Vollbart, helle Haare, kräftige Körperstatur, etwa 185 cm groß.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

25 Jähriger wird von Unbekanntem gebissen Salzgitter-Bad, Petershagener Str., 01.01.17, 06:20 Uhr

Eine Gruppe von 5 Personen fuhr am frühen Neujahrsmorgen mit dem Zug von Braunschweig nach Salzgitter-Bad. Nach Verlassen des Zuges hätte sich auf dem Bahnsteig, des Bahnhofes in Salzgitter-Bad, eine bislang unbekannte Person der Gruppe genähert. Diese Person sei plötzlich ohne ersichtlichen Grund auf das 25-jährige Opfer zugestürmt und hätte in die rechte Hand des Opfers gebissen. Der 25 Jährige musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus aber wieder verlassen. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen Tatverdächtigen, demnach ist es zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen in den zurückliegenden Wochen mehrfach zu Streitigkeiten gekommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

