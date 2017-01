POL-SZ: Sachstand zur gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil von zwei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Thiede, Am Dorfkrug, 01.01.2017, 00:15 Uhr

Salzgitter (ots) - Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen feierte eine Gruppe von 40 bis 50 Personen in einem Gasthaus im Umfeld des Feuerwehrgerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Thiede. Kurz nach Mitternacht sollen sich mehrere Mitglieder der Personengruppe im Zufahrtsbereich des Gerätehauses aufgehalten und Feuerwerk gezündet haben. Nach Angaben von Zeugen seien Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die aufgrund eines Einsatzes zum Feuerwehrgerätehaus eilten, mit Feuerwerkskörpern beworfen worden. Ein 28 Jähriger und ein 33 Jähriger, die sich auf einer nahe gelegenen privaten Feier befunden hätten, seien dann zur Einfahrt gelaufen und hätten die Personengruppe aufgefordert die Zufahrt zum Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr zu räumen. Im weiteren Verlauf sei es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in der die beiden Männer verletzt wurden. Die Opfer sind Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, befanden sich in ihrer Freizeit und waren nicht als Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zu erkennen. Der 28 Jährige konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen, sein 33-jähriger Kamerad wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Freiwillige Feuerwehr kurz nach Mitternacht einen Einsatz zu einem Flächenbrand erhalten hatte. Es liegen nach den durchgeführten Ermittlungen keine Hinweise vor, dass es zu einer konkreten Behinderung des Einsatzfahrzeuges gekommen ist. Der durch die Polizei ermittelte 21-jährige Tatverdächtige äußert sich nicht zu den Vorwürfen. Inwieweit der Tatverdächtige an den Tathandlungen beteiligt war, kann derzeit nicht gesagt werden. Die Ermittlungen dauern an.

In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter Telefon 05341/1897-0, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell