POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 2. Januar 2017:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Altpapiertonne durch Feuer zerstört

Montag, 02. Januar 2017, gegen 04:45 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Montagmorgen im Altenauweg der Inhalt einer 240 Liter Altpapiertonne in Brand. Das Feuer konnte durch einen Anwohner noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Kunststofftonne wurde vollständig zerstört. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: 20-Jähriger alkoholisiert mit Auto unterwegs

Sonntag, 01.01.2017, gegen 08:00 Uhr

Am Sonntagmorgen, gegen 08:00 Uhr, meldeten Zeugen der Polizei, dass sie beobachten würden, wie ein der Autofahrer mit seinem Fahrzeug offensichtlich Fahrübungen auf dem Parkplatz eines Discounters an der Neindorfer Straße machen würde. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten das beschriebene Auto feststellen, welches am angegebenen Ort parkte und mit drei Insassen besetzt war. Weitere Ermittlungen führten dann zum mutmaßlichen 20-jährigen Fahrer. Dieser stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, woraufhin eine Blutproben-entnahme veranlasst wurde. Der 20-Jährige gab zudem an, Drogen konsumiert zu haben und auch nicht im Besitz eines Führerscheines zu sein. Auch das Auto war offenbar ohne das Wissen des Eigentümers gefahren worden. Die Ermittlungen dauern an.

Wolfenbüttel: verlorenes Kennzeichen führt zu Unfallverursacherin

Sonntag, 01.01.2017, gegen 07:50 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit stieß eine 54-jährige Autofahrerin am Sonntagmorgen, gegen 07:50 Uhr, gegen einen ordnungsgemäß in der Drehstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Skoda noch gegen einen davor parkenden VW geschoben. Die Unfallverursacher setzte nach dem Unfall die Fahrt mit ihren ebenfalls stark beschädigten Auto fort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Da sie an der Unfallstelle durch den Anstoß ihr Kennzeichen verloren hatte, konnten die eingesetzten Beamten die mutmaßliche Verursacherin schnell ermitteln. Sie hat nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht zu erwarten. Durch den Unfall wurden das Auto der Verursacherin sowie ein geparktes Auto erheblich beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 9000,-- Euro geschätzt.

Wolfenbüttel: Sachbeschädigungen an Autos

Sonntag, 01.01.2017

Unbekannte Täter traten in der Silvesternacht von zwei geparkten PKW jeweils den rechten Außenspiegel ab. Betroffen waren ein blauer Dacia in der Straße Kleine Breite und ein grauer Nissan in der Straße Am Roten Amte. Der Schaden wird auf rund 500,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

