POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 02. Januar 2017

Zu mehreren Wohnungseinbrüchen kam es in Peine über den Zeitraum des vergangenen Wochenendes hinweg.

Im Kornbergweg wurde in der Nacht zu Sonntag ein Fenster an einem Einfamilienhaus aufgehebelt. Nachdem der oder die Täter die Räumlichkeiten durchsucht hatten, verließen sie das Haus unter der Mitnahme von Schmuck und Bargeld wieder unerkannt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Ebenfalls in der Nacht zu Sonntag drangen der oder die Unbekannten in die Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Kornbergweg ein. Hier gelangten die Täter über die Balkontür, die sie zuvor aufgebrochen hatten, in die Wohnung. Diebesgut war Bargeld. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 5.000,- Euro.

Einen weiteren Einbruch gab in Schmedenstedt, im Nordring. Auch hier drangen unbekannte Personen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Einfamilienhaus ein, indem sie die Terrassentür aufbrachen. Nachdem sie das Haus durchsucht hatten, verließen sie es wieder unter der Mitnahme von Schmuck. Die Schadenshöhe kann auch hier noch nicht näher beziffert werden.

Auch in Vöhrum, im Kötherkamp, wurde ein Einfamilienhaus das Ziel von Einbrechern, die in der Zeit von Freitag bis Sonntag ein Fenster am Gebäude aufhebelten und darüber in das Haus eindrangen. Nachdem sie die mehrere Räume durchsucht hatten, entfernten sie sich wieder unerkannt. Ob und was genau entwendet wurde, steht noch nicht fest. Ebenso ist die Schadenshöhe noch nicht bekannt.

In der Marienburger Straße waren Schmuck und Bargeld die Beute, die von bisher nicht bekannten Personen entwendet wurden. Das Haus wurde in der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmittag betreten, nachdem eine Terrassentür aufgehebelt worden war. Hier beträgt der Gesamtschaden nach bisherigen Erkenntnissen ca. 5.000,- Euro.

Zwei Verletzte nach Unfall

Am Samstagabend, gegen 18:25 Uhr , war es auf der Ostrandstraße in Peine zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Ein 33-jähriger Mann aus Salzgitter war mit seinem Pkw Ford auf der Ostrandstraße aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Bei dem Aufprall wurden er selbst und sein 6-jähriger Sohn leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen ins Klinikum eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell