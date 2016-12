POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 31. Dezember 2016:

Wolfenbüttel (ots) - Einbruch in Jugendzentrum

Unbekannte Täter warfen in der Zeit von Donnerstag, 29.12.16, 15.00 Uhr bis Freitagmorgen,30.12.16, 09.00 Uhr ein Fenster des Jugendzentrums in Schöppenstedt, Am Schützenplatz, ein und stiegen so nach Entriegeln des Fensters in den dahinterliegenden Raum. Da der weitere Zugang zu den übrigen Räumlichkeiten durch eine verschlossene Tür versperrt war, ließ man von weiteren Tatausführungen ab und verließ unerkannt die Örtlichkeit. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen wurde vermutlich nichts entwendet.

