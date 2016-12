POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 30.12.2016

Salzgitter (ots) - Einbruch in Seniorenresidenz Salzgitter-Bad, Hinter dem Salze, 29.12.16, 02:30 Uhr bis 04:30 Uhr

Unbekannte drangen am frühen Donnerstagmorgen über ein Fenster gewaltsam in die Räume einer Seniorenresidenz ein. Die Täter beschädigten mehrere Türen im Inneren des Gebäudes und versuchten offensichtlich in die Büroräume der Heimleitung einzudringen. Dies gelang ihnen jedoch nicht, so dass sie nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute flüchteten. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 1200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Unbekannte beschädigen Fensterscheiben Salzgitter-Bad, Marktplatz, 27.12.16, 17:30 Uhr bis 29.12.16, 07:30 Uhr

Im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen beschädigten Unbekannte die Fensterscheiben eines Geschäftshauses auf dem Marktplatz in Salzgitter-Bad. Augenscheinlich wurde mit einem bislang nicht bekannten Gegenstand auf die Scheiben eingeschlagen. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/825-0

Beschädigung von mehreren Fensterscheiben Salzgitter-Lebenstedt, Schlosserstraße, 28.12.16, 22:00 Uhr bis 29.12.16, 08:00 Uhr

Unbekannte beschädigten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Fensterscheiben eines Betriebes in der Schlosserstraße. Insgesamt wurde die Außenverglasung von 4 doppelt verglasten Fenstern völlig zerstört. Der Sachschaden beträgt etwa 1400 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Verstoß gegen das Waffengesetz Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Str., 29.12.16, 19:05 Uhr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurden Polizeibeamte am Donnerstagabend auf einen Autofahrer aufmerksam, der die Berliner Straße in Salzgitter-Lebenstedt befuhr. Während der Kontrolle nahm ein Polizeibeamter eine Schreckschusswaffe im Innenraum des Wagens wahr. Eine sich anschließende Durchsuchung des Autos, führte dann zum Auffinden von insgesamt zwei Schreckschusswaffen, einem Elektroschocker sowie verbotener Pyrotechnik. Da es sich bei dem Elektroschocker um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz handelt, und der 21-jährige Autofahrer nicht über einen kleinen Waffenschein für die Schreckschusswaffen verfügt, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die aufgefundenen Gegenstände wurden mit der Zielrichtung der Einziehung sichergestellt.

41 Jähriger ohne Führerschein festgestellt Salzgitter-Lebenstedt, Dutzumer Str., 29.12.16, 13:13 Uhr

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagmittag einen 41-jährigen Autofahrer in der Dutzumer Straße in Salzgitter-Lebenstedt. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den 41 Jährigen ein wirksames Fahrverbot bestand, so dass er nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheines war. Den Fahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Heranwachsende zünden Feuerwerk Salzgitter-Lebenstedt, Stadtpark, 29.12.16, 13:50 Uhr

Im Rahmen der Streifentätigkeit nahmen Polizeibeamte am Donnerstagmittag Knallgeräusche aus dem Stadtpark wahr. Bei einer Überprüfung der Parkanlage stellten die Beamten dann eine Personengruppe im Alter von 16 bis 20 Jahren fest, die offensichtlich mehrere Böller gezündet hatten. Die Identität der Personen wurde festgestellt, gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da das Zünden von Feuerwerkskörpern gemäß der Verordnung zum Sprengstoffgesetz ausschließlich am 31.12. und 01.01., oder mit Ausnahmegenehmigung der zuständigen Verwaltungsbehörde, zulässig ist.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell