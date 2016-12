POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 30. Dezember 2016:

Wolfenbüttel (ots) - Evessen / Schöppenstedt: Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen

Donnerstag, 29.12.2016, gegen 15:30 Uhr

Eine 29-jährige Autofahrerin beabsichtigte am Donnerstagnachmittag mit ihrem Autos auf der Strecke zwischen Schöppenstedt und Evessen (Landesstraße 625) nach links Richtung Bansleben (Kreisstraße 10) abzubiegen. Hierbei übersah sie vermutlich aus Unachtsamkeit das entgegenkommende und bevorrechtigte Auto einer 48-jährigen Fahrerin. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge wobei die 29-Jährige mutmaßliche Unfallverursacherin und ihre beiden mitfahrenden Kinder im Alter von 3 und 9 Jahren schwer verletzt (keine Lebensgefahr) worden sind. Auch die 48-jährige Fahrerin des anderen beteiligten Autos wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt (keine Lebensgefahr). Alle Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 13.000,-- Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Im Einsatz waren neben Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auch der Rettungshubschrauber Christoph 30 sowie die Straßenmeisterei Schöppenstedt und ein Abschleppdienst.

Cramme: Scheune durch Feuer vollständig zerstört

Donnerstag, 29.12.2016, gegen 23:00Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagabend, gegen 23:00 Uhr, eine Scheune in Cramme, Breite Straße, in Brand. Trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr brannte die Scheune vollständig nieder. Zur entstanden Schadenshöhe und zur möglichen Brandursache können zur Zeit keinerlei Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell