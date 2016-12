POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 30. Dezember 2016

Peine (ots) - Wichtel entwendet

Am Mittwoch, in der Zeit von 18:00 Uhr bis 18:15 Uhr, wurden in Adenstedt, von einem Grundstück an der Mühlenfeldstraße, zwei große Wichtelfiguren, die vor einer Haustür standen, von unbekannten Personen entwendet. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 40 Euro.

Brennholz entwendet - Zeugen gesucht

Bereits am 28.10.2016, gegen 13:30 Uhr, wurden in der Gemarkung Wendeburg, im Waldgebiet Tadensen, ca. 20 Raummeter Eschenholz von drei bisher unbekannten Personen entwendet. Die Tatverdächtigen waren von einer Zeugin aus größerer Entfernung dabei beobachtet worden, wie sie auf einen schmutzig weißen Pritschenwagen mit amtlichen Kennzeichen aus Braunschweig, die am Wegesrand aufgeschichteten Holzstämme aufgeladen haben. Als sie die Zeugin bemerkten stiegen sie in ihr Fahrzeug und entfernten sich eilig. Die Männer konnten von der Zeugin nicht näher beschrieben werden. Sie konnte lediglich sagen, dass sie alle Mützen getragen haben sollen. Der Schaden beträgt bei ca. 800 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Personen oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wendeburg, Telefon 05303 / 2004, in Verbindung zu setzen.

Mit Gullydeckel Eingangstür aufgebrochen

In der Nacht zu Donnerstag zerstörten ein oder mehrere bisher nicht bekannte Personen in Vechelde, Hildesheimer Straße, die Eingangstür der dortigen Apotheke und entwendeten aus den Verkaufsraum die Geldschubladen aus den dortigen Kassen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Wohnungseinbruch

Am Donnerstag, in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 22:25 Uhr, hebelten bisher nicht bekannte Personen in Woltorf, an der Vechelder Straße die Terrassentür an einem Wohngebäude auf und gelangten darüber in das Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und verließen unter Mitnahme von einer Geldkassette das Haus wieder unerkannt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Tageswohnungseinbruch

Am Donnerstag, in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:00 Uhr, wurde in Vöhrum, Am Anger, die rückseitig gelegene Terrassentür einer im Erdgeschoss liegenden Wohnung aufgehebelt und bisher nicht bekannte Personen drangen darüber in das Gebäude ein. In der Wohnung öffneten sie diverse Behältnisse und entfernten sich anschließend wieder unerkannt. Das genaue Diebesgut und die endgültige Schadenshöhe stehen noch nicht fest.

VW T5 entwendet

In der Nacht zu Donnerstag wurde in Bortfeld, in der Straße Uetzenäcker, ein unter einem Carport abgestellter VW T5 Multivan, amtl. Kennzeichen PE-UA 100, von einem oder mehreren bisher nicht bekannten Tätern entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 20.000,- Euro.

In der gleichen Nacht versuchten möglicherweise die gleichen unbekannten Personen in Wendeburg, im Glindweg, ebenfalls einen VW T5 Multivan zu entwenden. Hier ließen sie jedoch aus unbekannten Gründen von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich unerkannt. Die Schadenshöhe beträgt hier ca. 200 Euro.

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am Donnerstagmorgen, gegen 06:10 Uhr, wurde in Edemissen, im Wöhrbergweg, ein 19-jähriger Heranwachsender kontrolliert, der dort mit einem Pkw Mercedes unterwegs war. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde ein Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallfluchten

In der Zeit von Montag, d. 19.12.2016, bis Donnerstagvormittag dieser Woche, wurde in Peine, in der Grünberger Straße, ein Gartenzaun von einem bisher nicht bekannte Verkehrsteilnehmer beschädigt. Aufgrund der Spuren handelte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug vermutlich um einen Lkw. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Eine weitere Unfallflucht gab es am Donnerstag, in der Zeit von 17:55 Uhr bis 18:10 Uhr, in Hohenhameln, Meierkamp, auf dem Großraumparkplatz des Einkaufszentrum "Meierkamp". Hier wurde ein Fiat Punto vermutlich durch einen daneben eingeparkt gewesenen Pkw mit Anhänger beim Ausparken an der gesamten rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 5.500 Euro.

Vier Pkw bei Unfall beschädigt

Am Donnerstag, gegen 18:10 Uhr, kam es in Peine, auf dem Schwarzen Weg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Der 19-jährige Führer eines Pkw Seat war an der Einmündung Eschenstraße aus Unachtsamkeit auf einen vor ihm anhaltenden Pkw Ford Fiesta aufgefahren. Dieser wiederum wurde auf den vor ihm an der Lichtzeichenanlage wartenden Pkw Skoda und dieser wiederum auf einen Pkw Peugeot geschoben. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, so dass es bei einem Sachschaden von ca. 13.000,- Euro blieb.

Raubüberfall - Mutmaßliche Täter konnten festgenommen werden

Am Donnerstag, gegen 23:20 Uhr, wurde in Peine, auf der Braunschweiger Straße, in Höhe der Unterführung am Bahnhof Peine, einem 22-jähriger Mann nach einem Überfall das Handy entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wurde der Mann von drei alkoholisierten Personen an der Unterführung angesprochen und zur Herausgabe von Geld und Handy aufgefordert. Als er diesem Verlangen nicht nachkam, wurde er von den drei Personen angegriffen, geschlagen und getreten. Anschließend nahmen sie das Handy des 22-Jährigen an sich und entfernten sich zunächst unerkannt. Der 22-jähriger erlitt dabei diverse Verletzungen die ärztlich versorgt werden mussten. Im Rahmen einer sofort eingeleitete Fahndung konnte die Polizei drei Personen im Alter von 20, 23 und 26 Jahren in Tatortnähe feststellen, auf die die Personenbeschreibung zutraf. Bei einer der Personen wurde auch der entwendete Handy aufgefunden. Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen, wobei sie ein so aggressives Verhalten zeigten, dass sie mit Handfesseln dem Polizeigewahrsam zugeführt werden mussten. Die Ermittlungen der Polizei dauern zur Zeit an.

