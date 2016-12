POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 28.12.2016

Salzgitter (ots) - Einbruch in Seniorenheim Salzgitter-Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, 26.12.16, 23:00 Uhr bis 27.12.16, 06:30 Uhr

Unbekannte drangen in der Nacht zu Dienstag gewaltsam in die Büroräume eines Seniorenheimes im Hans-Böckler-Ring ein. Die Täter hatten sich durch Aufbohren des Fensterrahmens Zutritt verschafft und einen Wandtresor aus der Verankerung gerissen. Sie konnten mit dem Tresor unerkannt flüchten. Der Gesamtschaden beträgt etwa 8000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Wohnungseinbruch Salzgitter-Lebenstedt, Schilfufer, 25.12.16, 12:00 Uhr bis 27.12.16, 09:15 Uhr

Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und drangen zwischen dem 1. Weihnachtstag und Dienstagvormittag in ein Einfamilienhaus in der Straße Schilfufer ein. Die Täter waren gewaltsam über die Terrassentür eingestiegen und hatten mehrere Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter erbeuteten unter Anderem mehrere Schmuckstücke. Der Gesamtschaden beträgt etwa 5000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Einbrüche in Wohnungen Salzgitter-Bad, Hasenspringweg, 27.12.16, 08:30 Uhr bis 10:30 Uhr

Unbekannte drangen am Dienstagvormittag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Hasenspringweg ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und nahmen Bargeld und Schmuck an sich. Den Versuch die Eingangstür einer Nachbarwohnung aufzuhebeln brachen die Täter offensichtlich ab, da der Mieter der Wohnung auf Geräusche im Treppenhaus aufmerksam geworden war.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/825-0

36 Jähriger leistet Widerstand Salzgitter-Bad, Hedwigstraße, 27.12.16, 20:45 Uhr

Am Dienstagabend erhielten Polizeibeamte einen Einsatz in die Hedwigstraße. Dort war es zu einer Körperverletzung gekommen. Der 36-jährige Beschuldigte sollte eine 20 Jährige, in der Wohnung eines Bekannten, angegriffen und verletzt haben. Bereits als die Polizeibeamten am Einsatzort eintrafen, wurden sie durch den 36 Jährigen aufs Übelste beleidigt. Weiterhin drohte er den Beamten mit Schlägen. Da von dem Mann weitere Gefahren gegen Dritte ausgingen wurde er in Gewahrsam genommen. Der Beschuldigte setzte sich gegen die Ingewahrsamnahme zur Wehr, konnte jedoch überwältigt und der Gewahrsamszelle zugeführt werden. Gegen den 36 Jährigen aus Salzgitter wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

