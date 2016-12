POL-SZ: Pressebericht des Polizeikommissariats Peine vom 28. Dezember 2016

Peine (ots) - Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Dienstagabend, gegen 22:35 Uhr, kam es in Peine, Windmühlenwall, zu einer Widerstandshandlung eines 78-jährigen Mannes aus Peine gegenüber von Polizeibeamten. Der deutlich alkoholisierte Mann hatte sich vermutlich aufgrund eines Sturzes eine stark blutende Platzwunde am Kopf zugezogen. Passanten, die auf den Mann trafen, informierten vorsorglich einen Rettungswagen und die Polizei. Einem Ersthelfer, der den Mann versorgen wollte, gab er eine Ohrfeige. Der 78-jährige, der im Verlauf des Vorfalls immer aggressiver wurde, lehnte jedoch eine Behandlung durch die Rettungskräfte ab, obwohl diese aus medizinischer Sicht unbedingt erforderlich war. Als der Mann von den Polizeibeamten zum Rettungswagen gebracht werden sollte, schlug dieser unvermittelt mit der Faust nach dem Beamten und versuchte auch noch mit seinem mitgeführten Rucksack den Kopf des Beamten zu treffen. Dieser konnte den Angriff jedoch abwehren. Dem Mann wurden daraufhin Handfesseln angelegt. Im Rettungswagen beruhigte sich der Mann zunächst wieder und ließ sich vom Notarzt behandeln. Im Krankenhaus fing er jedoch wieder zu randalieren an, so dass die Polizei erneut hinzugerufen wurde. Einem ausführlichem Gespräch und der zwischenzeitlich auch im Klinikum eintreffenden Ehefrau war es zu verdanken, dass der 78-Jährige letztendlich einer Behandlung zustimmte. Dem Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Fahrt mit nicht zugelassenem Pkw

Am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, wurde in Peine, auf der Heinrich-Hertz-Straße, ein 36-Jähriger mit seinem Pkw VW Passat von der Polizei kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass sie nicht mit einem Unbekannten zu tun hatten. Der Mann war bereits schon einmal aufgefallen, weil mit dem Pkw unterwegs war, obwohl dieser in Deutschland nicht zugelassen ist. Das Fahrzeug war mit ausländischen Kennzeichen und Zulassung versehen, obwohl es in Deutschland zugelassen werden müsste, um es hier auch zu nutzen. Dem Mann erwartet nun ein erneutes Ermittlungsverfahren.

Fahrt unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Gestern, gegen 19:00 Uhr, kontrollierte die Polizei in Peine, auf der Braunschweiger Straße, einen 19-jährigen Heranwachsenden, der dort mit seinem Pkw Toyota unterwegs war. Bei der Überprüfung der Person kam heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde ein Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallfluchten

Am Samstag, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 10:30 Uhr wurde in Vechelde, Berliner Straße, auf dem Parkplatz des Hallenbades, ein dort abgestellter Pkw VW Sharan von einem anderen Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein-/oder Ausparken beschädigt.

Ebenfalls am Dienstag, vermutlich beim Ein-/ oder Ausparken, wurde in Peine, auf der dem Berliner Ring ein dort abgestellter Pkw Seat Cordoba beschädigt. Die Unfallzeit liegt hier zwischen 11:40 Uhr und 12:20 Uhr.

In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher vom Unfallort, ohne sich um die Begleichung der von ihnen angerichteten Sachschäden in noch nicht bekannte Höhe zu kümmern.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell