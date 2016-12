POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 27.12.2016

Salzgitter (ots) - Einbruch in Spielhalle Salzgitter-Lebenstedt, Hammerschlag, 26.12.16, 03:00 Uhr bis 10:00 Uhr

Unbekannte erklommen am frühen Morgen, des 2. Weihnachtstages, das Dach einer Spielhalle in der Straße Hammerschlag. Auf dem Dach entfernten die Täter gewaltsam das Glaselement eines Dachfensters und drangen in das Gebäudeinnere ein. Die Täter erbeuteten aus einem Geldwechselautomaten etwa 15.000 Euro Bargeld und entkamen unerkannt.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Einbruch in Einfamilienhaus Salzgitter-Gebhardshagen, Dotterbruch, 24.12.16, 21:45 Uhr bis 25.12.16, 03:10 Uhr

Unbekannte hebelten in der Nacht von Heiligabend auf den 1. Weihnachtstag die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Dotterbruch auf. Die Täter durchsuchten alle Räume des Hauses nach Wertgegenständen. Nähere Angaben zur Beute können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Einbruch in Einfamilienhauses Salzgitter-Gebhardshagen, Vor der Burg, 24.12.16, 15:00 Uhr bis 25.12.16, 13:45 Uhr

Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner und drangen, im Zeitraum von Heiligabendnachmittag bis zum Mittag des 1. Weihnachtstages, über ein Fenster gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Straße Vor der Burg ein. Im betroffenen Haus wurden mehrere Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 05341/1897-0

Polizei stellt Fahrraddiebe Salzgitter-Lebenstedt, Berliner Str., 27.12.16, 00:07 Uhr Polizeibeamte kontrollierten in der Nacht vom 2. Weihnachtstag auf Dienstag zwei Fahrradfahrer auf der Berliner Straße. Die Polizeibeamten hatten sich zur Kontrolle der Radfahrer entschieden, da sie ohne Beleuchtung unterwegs waren. Im Rahmen der Befragung verwickelten sich die Jugendlichen in Widersprüche. Eine Durchsuchung der mitgeführten Rucksäcke führte zum Auffinden von Werkzeug. Der 17 Jährige aus dem Landkreis Peine und sein 16-jähriger Begleiter aus Salzgitter wurden daraufhin zur Polizeidienststelle gebracht. Die weiteren Ermittlungen führten dann zu einem Mehrfamilienhaus in der Engelnstedter Straße, dort hatten die Jugendlichen das Werkzeug und die mitgeführten Mountainbikes gestohlen. Gegen die Jugendlichen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sie wurden an ihre Eltern übergeben.

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 05341/1897-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen

Einbruch in Schnellrestaurant Salzgitter-Lebenstedt, Theodor-Heuss-Str., 26.12.16, 04:10 Uhr

Am frühen Morgen des 2. Weihnachtstages drangen Unbekannte in ein Schnellrestaurant an der Theodor-Heuss-Str. ein. Die Täter versuchten den massiven Tresor aufzuflexen, hierbei wurden sie jedoch durch eine Zeugin gestört. Sie flüchteten fußläufig in unbekannte Richtung. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stellten Polizeibeamte im Nahbereich zwei verdächtige Personen fest. Da sich ein Anfangsverdacht gegen diese Personen ergab, wurden sie festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden die Beiden, wegen fehlender Haftgründe, wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 05341/1897-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell