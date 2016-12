POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 27. Dezember 2016:

Wolfenbüttel (ots) - Evessen: Einbruch in Tischlerei

Sonntag, 25.12.2016, 19:00 Uhr, bis Montag, 26.12.2016, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag nach Aufbrechen einer Tür in die Räumlichkeiten einer Tischlerei in Evessen, Schöppenstedter Straße, ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde Werkzeug, so auch ein Schweißgerät, entwendet. Nähere Angaben zum erlangten Diebesgut liegen bislang nicht vor. Hinweise: 05331 / 933-0.

Börßum: Pflastersteine gegen Terrassentür geworfen

Montag, 26.12.2016, gegen 03:55 Uhr

Am frühen Montagmorgen, gegen 03:55 Uhr, wurden durch bislang unbekannte Täter zwei Pflastersteine gegen die Scheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses in Börßum, Auf dem Roten Stein, geworfen. Durch die Würfe wurde die Scheibe der Tür beschädigt. Der Schaden beträgt rund 300,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Reifen zerstochen und Lack zerkratzt

Sonntag, 25.12.2016, 21:00 Uhr, bis Montag, 26.12.2016, 11:30 Uhr

Unbekannte Täter zerstachen in der Nacht von Sonntag, 25.12.2016, 21:00 Uhr, auf Montag, 26.12.2016, 11:30 Uhr, die beiden rechten Reifen eines zum Parken in der Cort-Mente abgestellten weißen VW Golf. Zudem wurde der Lack am vorderen Kotflügel zerkratzt. Die Schadenshöhe wird auf rund 1000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Autofahrer mit 1,04 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Montag, 26.12.2016, gegen 21:15 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Montagabend, gegen 21:15 Uhr, in der Leipziger Straße ein Autofahrer angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 44-jährigen Fahrers fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Zudem konnte er keinen Führerschein vorweisen. Auf Nachfrage gab er an, dass zur Zeit nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis sei. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Auto musste er stehen lassen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell